Киллорн: «Тампе» достанется клуб, выигравший битву на выживание. Настрой будет сильный

Нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Алекс Киллорн поделился мнением об экспериментальном формате розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли.
«Ситуация немного отличается от того, к чему мы привыкли. Мы даже не знаем, с кем будем играть в первом раунде. Но нам на следующей неделе достанется команда, которая выиграла битву на выживание. Понятно, что у этой команды будет очень сильный настрой.
Интенсивность матча плей-офф отличается от игры, в которой ты выясняешь, кто будет выше посеян в конференции. Но мы верим, что тоже сможем настроиться на бой», – приводит слова Киллорна официальный сайт НХЛ.
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.
- 6 августа 2020
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