Тренер СКА: «Локомотив» старался взять реванш. В первом периоде у него это получилось

Ассистент главного тренера СКА Андрей Козырев подвёл итоги матча с «Локомотивом» (6:2).



«Хороший матч. Вчера объясняли ребятам, что сегодня будет совершенно иной матч. «Локомотив» старался взять реванш, что и получилось в первом периоде. Соперник вышел на игру совсем с другим настроем. Мы выдержали натиск и смогли переломить ход встречи. Сработало меньшинство и реализовали свои моменты. Хорошо, что выиграли.



Отдельно хотел бы отметить дебют нашего молодого игрока Марата Хуснутдинова. Рады, что он дебютировал за СКА в контрольном матче. Талантливый мальчик.



В СКА есть три звена, которые мы наигрываем. Есть ясность в этом вопросе. Эти хоккеисты являются основой. Ждём возвращения Ивана Морозова, который восстанавливается после травмы, уже работает в общей группе», — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.