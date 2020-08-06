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Тренер СКА: «Локомотив» старался взять реванш. В первом периоде у него это получилось

Тренер СКА: «Локомотив» старался взять реванш. В первом периоде у него это получилось
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Ассистент главного тренера СКА Андрей Козырев подвёл итоги матча с «Локомотивом» (6:2).

«Хороший матч. Вчера объясняли ребятам, что сегодня будет совершенно иной матч. «Локомотив» старался взять реванш, что и получилось в первом периоде. Соперник вышел на игру совсем с другим настроем. Мы выдержали натиск и смогли переломить ход встречи. Сработало меньшинство и реализовали свои моменты. Хорошо, что выиграли.

Отдельно хотел бы отметить дебют нашего молодого игрока Марата Хуснутдинова. Рады, что он дебютировал за СКА в контрольном матче. Талантливый мальчик.

В СКА есть три звена, которые мы наигрываем. Есть ясность в этом вопросе. Эти хоккеисты являются основой. Ждём возвращения Ивана Морозова, который восстанавливается после травмы, уже работает в общей группе», — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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