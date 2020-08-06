«Торпедо» будет играть в форме со специальными нашивками в честь юбилея Нижнего Новгорода

Хоккейный клуб «Торпедо» проведёт сезон-2020/2021 под эгидой 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода, который будет отмечаться в 2021 году.
«800-летие Нижнего Новгорода – важное событие в истории страны, города и клуба. И этот праздник „Торпедо“ разделит вместе со своими болельщиками! Специально к этому событию хоккейный клуб „Торпедо“ разработал фирменный стиль и логотип. Он станет отличным дополнением к уже существующим элементам брендбука и найдет свое место как на игровой форме команды, так и на клубной атрибутике. Основным элементом логотипа является один из самых узнаваемых символов Нижнего Новгорода – построенная в XVI веке Дмитриевская башня Кремля. Она является главными воротами крепости и знакома не только каждому нижегородцу, но и гостям города. Кремль – символ мужества и крепости духа: качеств, без которых не обойтись в хоккее и в жизни.
Наряду с юбилейным логотипом „Торпедо“ вступает в предстоящий сезон с официальными слоганами — «Если быть, то быть первым» и «В жизни всегда есть место подвигу!». Эти цитаты великих нижегородцев Валерия Чкалова и Максима Горького, по замыслу организаторов акции, смогут мотивировать команду на подвиги и свершения», — указано в заявлении клуба.
Посмотреть видео можно в аккаунте «Торпедо» в YouTube.
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