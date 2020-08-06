Сотрудники минского «Динамо» уволились из-за просьбы осветить досрочное голосование

Начальник управления маркетинга и связей с общественностью минского «Динамо» Роман Стронгин и клубный пресс-атташе Роман Швецов покинули стан «зубров», сообщает «Прессбол».



Оба сотрудника написали заявление об увольнении «по соглашению сторон», не согласившись по соображениям личного характера с просьбой руководства осветить участие команды в досрочном голосовании на выборах президента Республики Беларусь. Руководством «Динамо» заявления сотрудников было удовлетворено.



Хоккеистам предложили проголосовать досрочно в пятницу, 7 августа.



Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков выступал с призывом на предстоящих выборах сплотиться и поддержать действующего президента — Александра Лукашенко.

Гендиректор «Динамо» Мн призвал сплотиться вокруг Лукашенко и поддержать его на выборах