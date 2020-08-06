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Шайфли и Лайне не появились на раскатке «Виннипега» перед матчем с «Калгари»

Шайфли и Лайне не появились на раскатке «Виннипега» перед матчем с «Калгари»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающие клуба Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» Марк Шайфли и Патрик Лайне пропустили утреннюю раскатку команды. Скорее всего, оба хоккеиста пропустят четвёртый матч серии плей-офф с «Калгари Флэймз». Шайфли и Лайне получили повреждения ещё в первой встрече серии с «огоньками».

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.

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