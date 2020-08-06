Каюмов: у «Локомотива» были моменты, нужно было забивать

Нападающий ярославского «Локомотива» Артур Каюмов подвёл итоги проигранного матча с петербургским СКА (2:6).



«Хорошо начали матч, но потом расслабились и упустили свои моменты. А они были, нужно было забивать. СКА – хорошая, сильная команда, играть с ними всегда интересно», — приводит слова Каюмова официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



Счёт во встрече был открыт на второй минуте — шайбу забросил нападающий СКА Андрей Кузьменко. Вскоре «Локомотив» отыгрался усилиями Каюмова. В середине первого периода ярославский клуб вышел вперёд благодаря голу нападающего Владимира Ткачёва. Во втором периоде доминировала команда Валерия Брагина и забросила четыре шайбы. Авторами точных бросков стали Антон Бурдасов, Игорь Ожиганов, Кирилл Марченко и оформивший дубль Кузьменко. На 47-й минуте Бурдасов, оформив дубль, установил окончательный счёт.