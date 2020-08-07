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«Ванкувер» обыграл «Миннесоту» с крупным счётом и повёл в серии

«Ванкувер» обыграл «Миннесоту» с крупным счётом и повёл в серии
Хоккей / НХЛ 0

В Эдмонтоне (Канада) на арене «Роджерс Плэйс» завершился матч 1/8 финала плей-офф Западной конференции, в котором «Миннесота Уайлд» встречалась с «Ванкувер Кэнакс».

Первый период завершился нулевой ничьей. Во втором отрезке «Кэнакс» открыли счёт, в меньшинстве отличился Брок Бёзер. На старте третьего периода Антуан Руссель удвоил преимущество «Ванкувера», а под занавес встречи Элиас Петтерсон довёл счёт до крупного — 3:0.

Таким образом, «Ванкувер» повёл в серии со счётом 2:1. Четвёртый поединок серии состоится уже 8 августа. Формальными хозяевами арены будут хоккеисты «Миннесоты».

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Запад. 3-й матч
06 августа 2020, четверг. 21:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
0 : 3
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Бёзер (Петтерссон, Хьюз) – 33:49' (5x4)   0:2 Руссель (Хьюз, Танев) – 42:18' (5x5)   0:3 Петтерссон (Хьюз, Бёзер) – 58:38' (5x4)
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