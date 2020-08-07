«Ванкувер» обыграл «Миннесоту» с крупным счётом и повёл в серии
В Эдмонтоне (Канада) на арене «Роджерс Плэйс» завершился матч 1/8 финала плей-офф Западной конференции, в котором «Миннесота Уайлд» встречалась с «Ванкувер Кэнакс».
Первый период завершился нулевой ничьей. Во втором отрезке «Кэнакс» открыли счёт, в меньшинстве отличился Брок Бёзер. На старте третьего периода Антуан Руссель удвоил преимущество «Ванкувера», а под занавес встречи Элиас Петтерсон довёл счёт до крупного — 3:0.
Таким образом, «Ванкувер» повёл в серии со счётом 2:1. Четвёртый поединок серии состоится уже 8 августа. Формальными хозяевами арены будут хоккеисты «Миннесоты».
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