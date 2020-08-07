Малкин: я недоволен своей игрой

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился ожиданиями от матча плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс».

«Сейчас я недоволен своей игрой. Завтрашний матч для меня очень важен. Все три капитана — я, Крис Летанг и Сидни Кросби — должны вдохновлять команду, делать так, чтобы все остальные шли за нами», — приводятся слова Малкина в официальном «твиттере» «Питтсбурга».

«Монреаль» ведёт в серии с «Питтсбургом» со счётом 2-1. Евгений Малкин — трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Пингвинз». В текущем сезоне НХЛ форвард набрал 74 (25+49) очков.