Малкин: я недоволен своей игрой
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился ожиданиями от матча плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс».
«Сейчас я недоволен своей игрой. Завтрашний матч для меня очень важен. Все три капитана — я, Крис Летанг и Сидни Кросби — должны вдохновлять команду, делать так, чтобы все остальные шли за нами», — приводятся слова Малкина в официальном «твиттере» «Питтсбурга».
«Монреаль» ведёт в серии с «Питтсбургом» со счётом 2-1. Евгений Малкин — трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Пингвинз». В текущем сезоне НХЛ форвард набрал 74 (25+49) очков.
«Коламбус» отыгрался с 0:3 в матче с «Торонто» и вырвал победу в овертайме
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