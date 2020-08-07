Бывшие тренеры «Куньлуня» подали судебные иски против клуба
Бывшие тренеры «Куньлунь Ред Стар» Курт Фрейзер, Стив Каспер и Дасти Имо подали судебные иски против клуба, сообщает в «Твиттере» инсайдер Элиотт Фридман
Специалисты утверждают, что у них были контракты на сезон-2020/2021, которые не были расторгнуты (в письменной форме) до их даты начала, а также им всё ещё причитаются зарплаты и бонусы за прошлый сезон.
Напомним, что в межсезонье Фрейзер покинул пост главного тренера пекинского клуба. В этой должности его сменил олимпийский чемпион Алексей Ковалёв, ранее работавший в тренерском штабе Фрейзера. Также 14 июля 2020 года «Куньлунь Ред Стар» направил в лигу официальное письмо, в котором сообщил, что домашней ареной клуба на ближайший сезон будет «Арена Мытищи».
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