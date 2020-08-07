Барри Тротц выступил за сохранение формата плей-офф НХЛ из 24 команд
Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц считает, что НХЛ стоит сохранить формат плей-офф из 24 команд. В этом сезоне лига расширила количество участников плей-офф, так как регулярный чемпионат не был доигран из-за пандемии коронавируса.
«За время моего пребывания в НХЛ она выросла и стала такой плотной, что это стоит серьёзно рассмотреть. Сейчас в лиге очень высокий уровень конкуренции. Думаю, что стоит обязательно рассмотреть этот вариант. Я за него», — цитирует Тротца Newsday.
Напомним, что регулярный чемпионата сезона-2019/2020 завершён досрочно. За чертой плей-офф остались семь команд. Это «Баффало Сэйбрз», «Лос-Анджелес Кингз», «Анахайм Дакс», «Нью-Джерси Дэвилз», «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз» и «Сан-Хосе Шаркс».
Команды, не играющие в плей-офф НХЛ, попросят у лиги дополнительный тренинг-кемп
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