Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день после официального возобновления сезона. Состоялись три матча серий плей-ин и две встречи в групповых раундах конференций.

Таблица и календарь матчей Кубка Стэнли-2020

«Миннесота Уайлд» — «Ванкувер Кэнакс» — 0:3 (1-2). Матч на ноль провёл шведский голкипер Якоб Маркстрём.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Запад. 3-й матч
06 августа 2020, четверг. 21:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
0 : 3
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Бёзер (Петтерссон, Хьюз) – 33:49' (5x4)   0:2 Руссель (Хьюз, Танев) – 42:18' (5x5)   0:3 Петтерссон (Хьюз, Бёзер) – 58:38' (5x4)

«Филадельфия Флайерз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 3:1. Номинальные хозяева одержали вторую победу в групповом турнире, а «Вашингтон» проиграл во втором матче кряду. Теперь «лётчики» сыграют с «Тампа-Бэй Лайтнинг» за первый посев, а столичная команда разыграет третье место с «Бостон Брюинз».

НХЛ - плей-офф. Посев 1/4 финала - Восток. 2-й тур
06 августа 2020, четверг. 23:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Лотон (Конечны, Хейз) – 13:03' (5x5)   2:0 Санхайм (Хейз, Лотон) – 31:30' (4x4)   3:0 Лотон (Хейз, Конечны) – 48:37' (5x5)   3:1 Бойд (Хагелин, Гудас) – 48:49' (5x5)

«Сент-Луис Блюз» — «Вегас Голден Найтс» — 4:6. Российский форвард Владимир Тарасенко не принял участия в матче.

НХЛ - плей-офф. Посев 1/4 финала - Запад. 2-й тур
07 августа 2020, пятница. 01:30 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 6
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Перрон (Сэнфорд, О'Райлли) – 04:02' (5x5)   2:0 Парэйко (Шенн) – 21:45' (5x5)   2:1 Теодор (Стоун) – 26:50' (5x4)   2:2 Так (Носек, Холден) – 30:47' (5x5)   2:3 Так (Смит, Казинс) – 33:13' (5x4)   3:3 Парэйко (О'Райлли, Сэнфорд) – 34:06' (5x5)   4:3 Брауэр (Бозак) – 34:28' (5x5)   4:4 Уайтклауд (Руа, Так) – 42:01' (5x5)   4:5 Стоун (Макнэбб, Шмидт) – 52:31' (5x5)   4:6 Теодор – 54:49' (5x5)

«Коламбус Блю Джекетс» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 4:3 ОТ (2-1). Номинальные хозяева отыгрались со счёта 0:3 и дожали соперника в овертайме.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Восток. 3-й матч
07 августа 2020, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 3
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Сеси (Керфут, Капанен) – 18:52' (4x5)   0:2 Нюландер (Марнер, Мэттьюс) – 27:08' (5x4)   0:3 Робертсон (Капанен, Керфут) – 28:48' (5x5)   1:3 Дюбуа (Аткинсон, Веренски) – 31:39' (5x5)   2:3 Джонс – 47:28' (5x5)   3:3 Дюбуа (Аткинсон, Савар) – 50:49' (5x5)   4:3 Дюбуа (Тексье) – 78:24' (5x5)

«Виннипег Джетс» — «Калгари Флэймз» — 0:4 (1-3). Команда Пола Мориса стала вторым клубом НХЛ, завершим участие в плней-офф.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Запад. 4-й матч
07 августа 2020, пятница. 05:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
0 : 4
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Дюбе (Густафссон, Монахан) – 03:21' (5x5)   0:2 Беннетт (Ханифин, Ткачук) – 19:59' (5x5)   0:3 Монахан (Ридер, Райан) – 56:59' (en)   0:4 Андерссон (Лучич, Беннетт) – 57:18' (en)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020