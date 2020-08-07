Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день после официального возобновления сезона. Состоялись три матча серий плей-ин и две встречи в групповых раундах конференций.

«Миннесота Уайлд» — «Ванкувер Кэнакс» — 0:3 (1-2). Матч на ноль провёл шведский голкипер Якоб Маркстрём.

«Филадельфия Флайерз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 3:1. Номинальные хозяева одержали вторую победу в групповом турнире, а «Вашингтон» проиграл во втором матче кряду. Теперь «лётчики» сыграют с «Тампа-Бэй Лайтнинг» за первый посев, а столичная команда разыграет третье место с «Бостон Брюинз».

«Сент-Луис Блюз» — «Вегас Голден Найтс» — 4:6. Российский форвард Владимир Тарасенко не принял участия в матче.

«Коламбус Блю Джекетс» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 4:3 ОТ (2-1). Номинальные хозяева отыгрались со счёта 0:3 и дожали соперника в овертайме.

«Виннипег Джетс» — «Калгари Флэймз» — 0:4 (1-3). Команда Пола Мориса стала вторым клубом НХЛ, завершим участие в плней-офф.