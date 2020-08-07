Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день после официального возобновления сезона. Состоялись три матча серий плей-ин и две встречи в групповых раундах конференций.
«Миннесота Уайлд» — «Ванкувер Кэнакс» — 0:3 (1-2). Матч на ноль провёл шведский голкипер Якоб Маркстрём.
«Филадельфия Флайерз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 3:1. Номинальные хозяева одержали вторую победу в групповом турнире, а «Вашингтон» проиграл во втором матче кряду. Теперь «лётчики» сыграют с «Тампа-Бэй Лайтнинг» за первый посев, а столичная команда разыграет третье место с «Бостон Брюинз».
«Сент-Луис Блюз» — «Вегас Голден Найтс» — 4:6. Российский форвард Владимир Тарасенко не принял участия в матче.
«Коламбус Блю Джекетс» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 4:3 ОТ (2-1). Номинальные хозяева отыгрались со счёта 0:3 и дожали соперника в овертайме.
«Виннипег Джетс» — «Калгари Флэймз» — 0:4 (1-3). Команда Пола Мориса стала вторым клубом НХЛ, завершим участие в плней-офф.
- 7 августа 2020
-
10:38
-
10:20
-
09:54
-
09:30
-
09:02
-
08:35
-
08:16
-
08:00
-
07:40
-
06:43
-
04:30
-
01:41
-
01:26
-
00:49
- 6 августа 2020
-
23:54
-
23:18
-
22:52
-
22:24
-
22:00
-
21:30
-
21:06
-
20:47
-
20:33
-
20:06
-
19:49
-
19:47
-
19:40
-
19:17
-
19:16
-
19:09
-
19:04
-
19:00
-
18:43
-
18:21
-
18:20