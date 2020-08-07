Пьер-Люк Дюбуа вошёл в историю «Коламбуса» в плей-офф и повторил достижение Гюнцеля

В Торонто, на стадионе «Скотиабанк-Арена», состоялся матч 1/8 финала плей-офф Кубка Стэнли между «Коламбус Блю Джекетс» и «Торонто Мэйпл Лифс». Матч завершился победой «Коламбуса» со счётом 4:3 ОТ.

Форвард «Коламбуса» Пьер-Люк Дюбуа забросил три шайбы в матче и был признан первой звездой. Канадец оформил первый хет-трик в плей-офф в истории «Блю Джекетс», при этом забив решающий гол в овертайме.



Последним игроком во всей лиге, кто оформил хет-трик в дополнительное время в Кубке Стэнли, был нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель – в 2017 году.

Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провёл на льду 24 минуты 48 секунд, результативными действиями не отметился. Другой россиянин, нападающий «Торонто» Илья Михеев, отыграл 23 минуты 16 секунд, также без результативных действий.