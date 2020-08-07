Оши — о проблемах «Вашингтона»: самая сложная вещь после перерыва – настроить игру в атаке

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши высказался после матча с «Филадельфией Флайерз» (1:3) в круговом турнире Кубка Стэнли. Поражение стало для столичной команды вторым подряд после возобновления сезона.
«На мой взгляд, самая сложная вещь после большого перерыва – это настроить игру в атаке. В двусторонках никто не играет по-настоящему. После них нужно выходить на лёд в официальной игре, что намного сложнее. Нужно работать намного усерднее, чтобы забивать голы. Здесь всё происходит в разы быстрее. И нам нужно приложить больше усилий при игре в нападении.
Конечно, смысл этих матчей в определении номера посева, но нам нужно вернуть нашу привычную игру. Нам нужно использовать эти встречи и мысленно ставить себя в различные игровые ситуации, чтобы понять, как стать сильнее и вывести нашу игру на высокий уровень.
Определённо, это сложнее сделать, когдапонимаешь, что можешь проиграть три матча и по-прежнему остаться в плей-офф. Но мы просто должны лучше работать, чтобы вывести нашу игру на новый уровень. К счастью, у нас есть ещё один шанс, чтобы попытаться сделать это», – цитирует Оши пресс-служба НХЛ.
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