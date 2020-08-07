Александр Лукашенко: президентской командой разделали бы советскую сборную под орех

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о своей любви к спорту и игре в хоккей с Владимиром Путиным.



«В хоккей играю регулярно. Вот буквально пару недель пауза в связи с этим коронавирусом. Я хороший спортсмен по многим видам спорта, извините за нескромность. Тот, кто меня знает, подтвердит. Я люблю бегать. Это даже странно – раньше терпеть не мог. Я ведь профессиональный футболист. Играл, пока колено не травмировал. Футболисты вообще не любят длительные пробежки по 10-15 км, никто не любит. А я на лыжероллерах могу 15-20 км проехать. Это хорошая нагрузка, и не отвлекаешься, всё время думаешь. В игровых видах спорта забываешь про всё – концентрация на игре. Это тоже большая польза.



Кто любимый хоккеист? Когда я близко их узнал, понял, что обычные простые трудяги. Конечно, раньше восхищался ими – Мальцев, Харламов, Михайлов. Я сейчас играю в президентской любительской команде. Там бывшие хоккеисты, и я у них там как чайник. Так вот смотрю я старый хоккей и понимаю, что если бы мы моей президентской командой сейчас сыграли с теми канадцами и советской сборной, они бы нам ни одной шайбы не забросили, разделали бы их под орех – настолько изменился хоккей.



Путину я на льду никогда не поддавался. Да я никогда в жизни против него и не выходил. Он всегда сначала выбирает моего сына Колю. Он говорит: «Пусть папа играет с кем хочет». А Путин говорит: «Нет, давай его к себе возьмём, а то он сейчас подберёт крепких и нам морду надерёт». Вот перед матчами у нас всегда такой разговор», – рассказал Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону.

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