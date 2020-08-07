Торторелла: замена Корписало дала «Коламбусу» шанс перевести дыхание. Матч ускользал

Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла прокомментировал решение заменить голкипера Йоонаса Корписало на Элвиса Мерзликина во втором периоде матча с «Торонто» (4:3 ОТ) в квалификации Кубка Стэнли (2-1).
«По поводу смены вратаря: она, безусловно, никак не была связана с игрой Корпи. Просто, когда ты горишь 0:3 и знаешь, что завтра предстоит играть снова, приходится думать и о том, что нужно готовиться и к четвёртому матчу. К тому же у нас огромная вера в Элвиса, он отличный вратарь. В любом случае это дало нам шанс хотя бы перевести дыхание. Просто остановиться, немного замедлиться, потому что матч начинал от нас ускользать», – цитирует Тортореллу пресс-служба НХЛ.
Корписало пропустил три шайбы с 15 бросков и был заменён на Мерзликина при счёте 3:0 в пользу «Торонто». Латвийский вратарь провёл на льду 49 минут 35 секунд и не пропустил ни одной шайбы, сделав 21 сейв.
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