Главный тренер «Калгари» назвал ключевые факторы, за счёт которых был пройден «Виннипег»

Главный тренер «Калгари Флэймз» Джефф Уорд назвал ключевые факторы, за счёт которых был в серии плей-ин в Западной конференции был пройден «Виннипег Джетс» (3-1).

«Мы на собраниях всегда говорили, что в это время года очень важна защита. И наша оборона выглядела чрезвычайно хорошо. Кроме того огромный вклад в победу внёс наш голкипер. На протяжении всей серии он был нашим лучшим игроком. Очень выручал, и это очень важно в таких матчах. Но если говорить конкретно о ключе к успеху, то повторю — это защита команды.

Кроме того наши спецбригады выглядели фантастически. И вот ещё один фактор — мы играли в силовой хоккей, с большой отдачей и выкладкой. Сэм Беннетт, Милан Лучич в этом смысле очень важны. В целом понятно, что в таких матчах мы должны играть просто и правильно, по заданию. Что мы и делали», — цитирует Уорда пресс-служба НХЛ.