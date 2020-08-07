«Каролина» сыграет с «Вашингтоном» или «Бостоном» в первом раунде плей-офф НХЛ

«Филадельфия Флайерз» обыграл «Вашингтон Кэпиталз», одержав вторую победу в круговом турнире, и теперь в очной встрече с «Тампа-Бэй Лайтнинг» определит обладателя первого номера посева Восточной конференции.
В другой встрече «Вашингтон» и «Бостон» определят, кто будет третьим и четвёртым. «Кэпиталз» набрали одно очко в проигранном в серии буллитов матче с «Лайтнинг», но, чтобы занять третье место, в игре с «Брюинз» им нужна только победа. В случае поражения в овертайме или по буллитам у команд будет по два очка, и выше окажется «Бостон» благодаря лучшему проценту набранных очков в регулярном сезоне.
Всё это означает, что «Каролина», обыгравшая «Нью-Йорк Рейнджерс» и имеющая шестой номер посева, уже избежала встречи с «Флайерз» и «Лайтнинг» и в первом раунде сыграет с «Брюинз» или «Кэпиталз».
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