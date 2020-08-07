Сотниекс остаётся в рижском «Динамо». 33-летний защитник провёл больше 600 матчей в КХЛ
Рижское «Динамо» продлило контракт с опытным защитником Кристапсом Сотниексом, сообщается на официальном сайте латвийского клуба.
В минувшем сезоне 33-летний защитник принял участие в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ, забив четыре гола и отдав шесть результативных передач, заработав 20 минут штрафа и набрав коэффициент полезности «-14». Также Кристапс заблокировал 97 бросков и выполнил 40 силовых приёмов, проведя на льду в среднем 20 минут и 37 секунд игрового времени.
С 2008 по 2016 год Кристапс был игроком рижского «Динамо», после чего провёл два сезона в «Ладе», а затем вернулся в Ригу. В общей сложности за карьеру в КХЛ Кристапс провёл 627 матчей, в которых набрал 104 (36+68) очка.
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