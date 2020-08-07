«Амур» обыграл «Витязь» в контрольном матче. Победный гол на счету Бутузова

Хоккеисты хабаровского «Амура» нанесли поражение подмосковному «Витязю» в контрольном матче. Встреча, прошедшая 7 августа в Подольске без зрителей, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостевой команды.

У «Витязя» единственную шайбу забросил находящийся на просмотровом контракте защитник Дмитрий Зайцев, в составе «Амура» точные броски в активе Станислава Кацубы и Владимира Бутузова. Изначально первый гол команды Павла Торгаева была записан на Игоря Величкина, но впоследствии шайба была переписана на счёт Кацубы.

Ранее стало известно, что «Амур» начнёт новый регулярный чемпионат КХЛ 3 сентября выездным матчем с «Северсталью», «Витязь» 4 сентября в гостях сыграет с «Ак Барсом». Полный календарь КХЛ будет представлен вечером 7 августа.