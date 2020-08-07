Расписание игрового дня НХЛ на 7 августа

Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся шесть матчей розыгрыша Кубка Стэнли.
19:00 (мск). «Флорида Пантерз» — «Нью-Йорк Айлендерс».
21:30. «Аризона Койотс» — «Нэшвилл Предаторз».
23:00. «Монреаль Канадиенс» — «Питтсбург Пингвинз».
01:30. «Чикаго Блэкхоукс» — «Эдмонтон Ойлерз».
03:00. «Коламбус Блю Джекетс» — «Торонто Мэйпл Лифс».
05:45. «Миннесота Уайлд» — «Ванкувер Кэнакс».
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.
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