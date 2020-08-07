Расписание игрового дня НХЛ на 7 августа

Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся шесть матчей розыгрыша Кубка Стэнли.

19:00 (мск). «Флорида Пантерз» — «Нью-Йорк Айлендерс».

21:30. «Аризона Койотс» — «Нэшвилл Предаторз».

23:00. «Монреаль Канадиенс» — «Питтсбург Пингвинз».

01:30. «Чикаго Блэкхоукс» — «Эдмонтон Ойлерз».

03:00. «Коламбус Блю Джекетс» — «Торонто Мэйпл Лифс».

05:45. «Миннесота Уайлд» — «Ванкувер Кэнакс».

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.