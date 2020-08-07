Данилин – о дубле в ворота сборной России: какой толк от моих голов, если проиграли?

Нападающий ХК «Сочи» Павел Данилин подвёл итоги третьего матча с олимпийской сборной России U20 (2:4) на предсезонном турнире Sochi Hockey Open. В этой встрече форвард оформил дубль.

«Могу сказать, что намного лучше сыграли, чем в предыдущих матчах. Я думаю, что мы по-особенному настроились и каждый игрок выложился на сто процентов. Я не чувствую себя героем матча. Какой толк от моих голов, если команда проиграла? Вот если бы выиграли, тогда может быть. А так просто приятно, что забил. В раздевалке поддерживали друг друга, «скамейка» жила своей жизнью, всё было по-другому относительно первых матчей», — передаёт слова Данилин корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Прошлый сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября.