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Опубликован календарь КХЛ сезона-2020/2021

Опубликован календарь КХЛ сезона-2020/2021
Хоккей / КХЛ 0

Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) опубликовало календарь регулярного чемпионата сезона-2020/2021.

Сезон начнётся 2 сентября матчем за Кубок открытия, который разыграют ЦСКА и «Ак Барс». Первый этап продлится до 27 февраля, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Два раза все клубы сыграют между собой (44 матча), 8-10 – с командами своего дивизиона и ещё 6-8 – с командами соседнего дивизиона своей конференции. Всего на первом этапе будет сыграно 690 матчей.

В соответствии с международным календарём ИИХФ в расписании чемпионата КХЛ—2020/2021 предусмотрены паузы для проведения этапов Евротура: со 2 по 9 ноября (в Финляндии), с 14 по 20 декабря (в России), с 8 по 15 февраля (в Швеции). Также запланированы паузы на время проведения Матча звёзд КХЛ (22-24 января) и новогодние праздники (31 декабря – 2 января).

Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

Полное расписание КХЛ сезона-2020/2021 доступно по ссылке.

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