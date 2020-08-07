КХЛ утвердила состав дивизионов в сезоне-2020/2021

Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердило состав конференций и дивизионов в сезоне-2020/2021.
«В связи с изменением количества команд с целью уменьшения логистических издержек лига изменила состав дивизионов. Нижегородское «Торпедо» спустя сезон возвращается в Восточную конференцию, новосибирская «Сибирь» будет выступать в дивизионе Чернышёва. В Западной конференции рижское и московское «Динамо» отправились в дивизион Тарасова вместо «Сочи» и «Витязя», ─ говорится в заявлении лиги.
Фото: Официальный сайт КХЛ
Сезон начнётся 2 сентября матчем за Кубок открытия, который разыграют ЦСКА и «Ак Барс». Первый этап продлится до 27 февраля, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
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