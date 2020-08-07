Президент КХЛ: долги «Амура» будут погашены на следующей неделе

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал ситуацию в хабаровском «Амуре», осложнившуюся после ареста губернатора края Сергея Фургала. Клуб был допущен к участию в следующем сезоне, несмотря на долги перед игроками.

«Мы все следили за ситуацией в Хабаровском крае, там сейчас новый руководитель региона. На встрече с Михаилом Дегтярёвым он гарантировал участие клуба в следующем сезоне. Долги «Амура» будут погашены на следующей неделе, поэтому мы решили допустить клуб к участию в следующем чемпионате», ─ передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Ранее КХЛ опубликовала календарь регулярного чемпионата сезона-2020/2021. Сезон начнётся 2 сентября матчем за Кубок открытия, который разыграют ЦСКА и «Ак Барс».