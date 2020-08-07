Бобровский пропустил курьёзную шайбу в четвёртом матче серии с «Айлендерс»

На «Скотиабанк-Арене» в Торонто (провинция Онтарио, Канада) проходит четвёртый матч серии квалификационного раунда Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Идёт первый период, счёт 2:1 — в пользу «Айлендерс».

В середине первого периода российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский пропустил гол с острого угла от нападающего «Айлендерс» Энтони Бовиллье, который в этой встрече оформил дубль.

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Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф принимают участие 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.