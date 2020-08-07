Назаров – о календаре: в КХЛ не поддались панике, нельзя сдвигать дату начала сезона

Известный хоккейный тренер Андрей Назаров прокомментировал публикацию календаря нового сезона КХЛ.



«Уже успел ознакомиться с новым календарём КХЛ сезона-2020/2021. Грамотно составлен, все нюансы учтены. Главное, ключевые моменты разложили по полочкам, у людей не будет вопросов. Рад, что руководство КХЛ не поддалось панике, а мой хороший товарищ вице-президент лиги по хоккейным операциям Сергей Козлов в очередной раз провёл отличную работу. Думаю, все клубы должны быть довольны, никаких вопросов быть не может. Даже поездки на Дальний Восток на матчи «Амура» составлены грамотно.



Важно, что сезону КХЛ быть. Нельзя было сдвигать дату начала турнира. Мы все ждём красивого хоккея, по которому уже откровенно соскучились. В данный момент наблюдаю за турниром в Сочи, благо у нас организованы прямые трансляции матчей турнира с берегов Чёрного моря. Радует игра СКА, который доминировал в противостоянии с «Локомотивом» в двух первых встречах. Видно, что летняя селекция «армейцев» проведена грамотно, в команде много перспективной молодёжи.В СКА сплав опыта и молодости», — сказал Назаров «Чемпионату».

«Чемпионат» вёл лайв-трансляцию презентации календаря.