«Флорида» ─ «Айлендерс»: Варламов совершил отличный сейв во втором периоде

На «Скотиабанк-Арене» в Торонто (провинция Онтарио, Канада) проходит четвёртый матч серии квалификационного раунда Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Завершился второй период, счёт 3:1 в пользу «Айлендерс».

Во втором периоде отличный сейв совершил голкипер «Айлендерс» Семён Варламов. Хоккеист «Флориды» с близкого расстояния бросал в пустой угол ворот, однако российский вратарь в падении успел вытянуть клюшку и отразить бросок.

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Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф принимают участие 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.