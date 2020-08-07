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«Локомотив» разгромил СКА на Sochi Hockey Open, забросив шесть шайб

«Локомотив» разгромил СКА на Sochi Hockey Open, забросив шесть шайб
Хоккей / КХЛ 0

Петербургский СКА и ярославский «Локомотив» провели третий матч на предсезонном турнире Sochi Hockey Open. Ярославский клуб одержал победу со счётом 6:2 (1:1, 4:0, 1:1). Напомним, в первых двух встречах на турнире петербургские «армейцы» обыграли «железнодорожников» со счётом 6:0 и 6:2.

По два очка за результативность в составе победителей набрали Антон Ландер (2+0) и Андре Петерссон (0+2). Голы в составе «Локомотива» также на счету Ивана Ковалёва, Артура Каюмова, Георгия Иванова и Павла Красковского. Самым результативным игроком в составе СКА стал Андрей Кузьменко (1+1).

Sochi Hockey Open. Sochi Hockey Open
07 августа 2020, пятница. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 6
Локомотив
Ярославль
1:0 Кузьменко (Кемппайнен, Аалтонен) – 07:09' (5x5)   1:1 Ковалёв (Петерссон, Марченко) – 11:08' (5x4)   1:2 Ландер – 28:51' (5x5)   1:3 Каюмов (Осипов, Алексеев) – 30:08' (5x5)   1:4 Иванов – 37:56' (бул)   1:5 Ландер (Петерссон, Аверин) – 38:49' (5x5)   1:6 Красковский (Осипов, Черепанов) – 51:19' (5x4)   2:6 Бурдасов (Кузьменко) – 52:02' (5x5)

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.

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