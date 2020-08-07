«Локомотив» разгромил СКА на Sochi Hockey Open, забросив шесть шайб

Петербургский СКА и ярославский «Локомотив» провели третий матч на предсезонном турнире Sochi Hockey Open. Ярославский клуб одержал победу со счётом 6:2 (1:1, 4:0, 1:1). Напомним, в первых двух встречах на турнире петербургские «армейцы» обыграли «железнодорожников» со счётом 6:0 и 6:2.

По два очка за результативность в составе победителей набрали Антон Ландер (2+0) и Андре Петерссон (0+2). Голы в составе «Локомотива» также на счету Ивана Ковалёва, Артура Каюмова, Георгия Иванова и Павла Красковского. Самым результативным игроком в составе СКА стал Андрей Кузьменко (1+1).

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.