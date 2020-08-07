«Флорида» в третий раз проиграла «Айлендерс» и вылетела из плей-офф

На «Скотиабанк-Арене» в Торонто (провинция Онтарио, Канада) состоялся четвёртый матч серии квалификационного раунда Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой «Айлендерс» со счётом 1:5 (1:2, 0:1, 0:2).

Дубль в составе победителей на счету форварда Энтони Бовиллье. По два очка за результативность у «Айлендерс» также набрали Мэтью Барзал (1+1) и Джош Бейли (0+2). Семён Варламов совершил 24 сейва.

Единственную шайбу в составе «Флориды» забросил нападающий Майк Хоффман, ему ассистировали Александр Барков и Джонатан Юбердо. Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 33 броска из 37.

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Таким образом, клуб из Нью-Йорка выиграл в серии со счётом 3-1, «Пантерз» выбыли из борьбы за Кубок Стэнли.