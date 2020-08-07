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«Флорида» в третий раз проиграла «Айлендерс» и вылетела из плей-офф

«Флорида» в третий раз проиграла «Айлендерс» и вылетела из плей-офф
Хоккей / НХЛ 0

На «Скотиабанк-Арене» в Торонто (провинция Онтарио, Канада) состоялся четвёртый матч серии квалификационного раунда Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой «Айлендерс» со счётом 1:5 (1:2, 0:1, 0:2).

Дубль в составе победителей на счету форварда Энтони Бовиллье. По два очка за результативность у «Айлендерс» также набрали Мэтью Барзал (1+1) и Джош Бейли (0+2). Семён Варламов совершил 24 сейва.

Единственную шайбу в составе «Флориды» забросил нападающий Майк Хоффман, ему ассистировали Александр Барков и Джонатан Юбердо. Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 33 броска из 37.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Таким образом, клуб из Нью-Йорка выиграл в серии со счётом 3-1, «Пантерз» выбыли из борьбы за Кубок Стэнли.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Восток. 4-й матч
07 августа 2020, пятница. 19:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 5
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Бовиллье (Бейли, Нельсон) – 11:32' (5x5)   0:2 Бовиллье (Барзал, Пулок) – 15:10' (5x5)   1:2 Хоффман (Юбердо, Барков) – 18:41' (5x4)   1:3 Нельсон (Бейли, Тэйвз) – 28:01' (5x4)   1:4 Барзал (Эберле) – 50:34' (5x5)   1:5 Пажо (Комаров) – 57:17' (en)
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