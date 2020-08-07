«Флорида» в третий раз проиграла «Айлендерс» и вылетела из плей-офф

На «Скотиабанк-Арене» в Торонто (провинция Онтарио, Канада) состоялся четвёртый матч серии квалификационного раунда Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой «Айлендерс» со счётом 1:5 (1:2, 0:1, 0:2).
Дубль в составе победителей на счету форварда Энтони Бовиллье. По два очка за результативность у «Айлендерс» также набрали Мэтью Барзал (1+1) и Джош Бейли (0+2). Семён Варламов совершил 24 сейва.
Единственную шайбу в составе «Флориды» забросил нападающий Майк Хоффман, ему ассистировали Александр Барков и Джонатан Юбердо. Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 33 броска из 37.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
Таким образом, клуб из Нью-Йорка выиграл в серии со счётом 3-1, «Пантерз» выбыли из борьбы за Кубок Стэнли.
- 7 августа 2020
-
22:43
-
22:09
-
22:04
-
21:58
-
21:52
-
21:43
-
21:25
-
20:58
-
20:38
-
20:33
-
20:26
-
19:50
-
19:35
-
19:29
-
19:20
-
19:07
-
19:02
-
18:55
-
18:40
-
18:15
-
17:53
-
17:43
-
17:28
-
17:20
-
17:00
-
16:54
-
16:34
-
15:59
-
15:37
-
15:16
-
14:35
-
13:58
-
13:40
-
13:11
-
12:45