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Тренер СКА — о поражении со счётом 2:6: завтра увидите совсем другую команду

Тренер СКА — о поражении со счётом 2:6: завтра увидите совсем другую команду
Хоккей / КХЛ 0

Ассистент главного тренера петербургского СКА Андрей Козырев подвёл итоги третьего матча с ярославским «Локомотивом» (2:6) на предсезонном турнире Sochi Hockey Open.

«Если кратко, то допустили огромное количество ошибок, которые и привели к такому отрицательному результату. Здесь всё вместе: и то, что ребята смотрели на счета предыдущих матчей, и то, что сделали много вещей, которые повлекли этот результат. Будем разбираться, и завтра вы увидите совсем другую команду.

Состав изменится. Могу точно сказать, что сыграет защитник Токранов, а по форвардам решения ещё не приняли. Иван Морозов восстановится только к турниру в Казани», — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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