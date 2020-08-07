Радулов вернулся в первое звено «Далласа» к Бенну и Сегину
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» Александр Радулов провёл тренировку в первом звене команды, его партнёрами были Тайлер Сегин и Джейми Бенн.
В нынешнем сезоне 34-летний Радулов провёл в регулярном чемпионате 60 матчей и набрал 34 (15+19) очка при показателе полезности «+8» и 46 минутах штрафного времени.
Регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф принимают участие 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы.
В заключительном матче квалификации Кубка Стэнли «Даллас Старз» сыграет с «Сент-Луис Блюз». Матч состоится 9 августа.
«Колорадо» разгромил «Даллас», у Наместникова — гол и "+1"
- 7 августа 2020
-
23:57
-
23:30
-
23:14
-
22:58
-
22:43
-
22:09
-
22:04
-
21:58
-
21:52
-
21:43
-
21:25
-
20:58
-
20:38
-
20:33
-
20:26
-
19:50
-
19:35
-
19:29
-
19:20
-
19:07
-
19:02
-
18:55
-
18:40
-
18:15
-
17:53
-
17:43
-
17:28
-
17:20
-
17:00
-
16:54
-
16:34
-
15:59
-
15:37
-
15:16
-
14:35
Партнерский контент