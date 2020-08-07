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Радулов вернулся в первое звено «Далласа» к Бенну и Сегину

Радулов вернулся в первое звено «Далласа» к Бенну и Сегину
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» Александр Радулов провёл тренировку в первом звене команды, его партнёрами были Тайлер Сегин и Джейми Бенн.

В нынешнем сезоне 34-летний Радулов провёл в регулярном чемпионате 60 матчей и набрал 34 (15+19) очка при показателе полезности «+8» и 46 минутах штрафного времени.

Регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф принимают участие 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы.

В заключительном матче квалификации Кубка Стэнли «Даллас Старз» сыграет с «Сент-Луис Блюз». Матч состоится 9 августа.

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