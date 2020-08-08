«Торонто» отправил Егора Коршкова в аренду в «Локомотив»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» в «твиттере» сообщил о переходе российского нападающего Егора Коршкова в «Локомотив».

Сообщается, что в ярославском клубе 24-летний игрок будет выступать на правах аренды.

Коршков в сезоне-2019/2020 провёл за «Торонто» один матч, в котором забросил одну шайбу. Большую часть сезона 24-летний форвард провёл в АХЛ в фарм-клубе «Торонто Марлис». Там он принял участие в 44 матчах и набрал 25 (16+9) очков при показателе полезности «+11».

В сезоне-2018/2019 отыграл за «Локомотив» 19 встреч в КХЛ и набрал 5 (3+2) очков. В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/2018 принял участие в 52 матчах, записав на свой счёт 26 (8+18) очков при показателе полезности "+4" и 45 минутах штрафного времени. В плей-офф в активе игрока 2 (1+1) очка в девяти матчах.