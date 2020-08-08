Владислав Гавриков забил первый гол в плей-офф НХЛ. Видео

В Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» проходит матч 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:0 в пользу «Коламбуса». Вторую шайбу забросил российский защитник Владислав Гавриков. Для россиянина этот гол стал первым в плей-офф НХЛ. Результативными передачами отметились Дэвил Савар и Александр Тексье. Автором первой шайбы стал Кэм Аткинсон.

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На данный момент счёт 2-1 в пользу «Коламбуса» в серии до трёх побед.

В нынешнем сезоне НХЛ Гавриков принял участие в 70 матчах, в которых записал в свой актив 6 голов и сделал 13 результативных передач.