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«Чикаго» обыграл «Эдмонтон» и вышел в следующий раунд Кубка Стэнли

«Чикаго» обыграл «Эдмонтон» и вышел в следующий раунд Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

Завершился матч 1/8 финала Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей отличились Брэндон Саад, Мэттью Хаймор и Доминик Кубалик. За «Эдмонтон» забивали Джош Арчибальд и Райан Ньюджент-Хопкинс.

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Чикаго» и команда вышла в следующий раунд Кубка Стэнли, а «Эдмонтон» завершил участие в турнире.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф принимают участие 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Запад. 4-й матч
08 августа 2020, суббота. 01:45 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Арчибальд (Макдэвид, Нурс) – 00:45' (5x5)   1:1 Саад (Мёрфи, Тэйвз) – 05:16' (5x5)   2:1 Хаймор (Кит, Карпентер) – 07:56' (5x5)   2:2 Ньюджент-Хопкинс (Нил, Макдэвид) – 22:02' (5x5)   3:2 Кубалик (Тэйвз) – 48:30' (5x5)
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