«Чикаго» обыграл «Эдмонтон» и вышел в следующий раунд Кубка Стэнли

Завершился матч 1/8 финала Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 3:2.
В составе победителей отличились Брэндон Саад, Мэттью Хаймор и Доминик Кубалик. За «Эдмонтон» забивали Джош Арчибальд и Райан Ньюджент-Хопкинс.
Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Чикаго» и команда вышла в следующий раунд Кубка Стэнли, а «Эдмонтон» завершил участие в турнире.
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф принимают участие 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.
- 8 августа 2020
-
04:32
-
04:24
-
03:45
-
01:30
-
01:09
-
00:44
- 7 августа 2020
-
23:57
-
23:30
-
23:14
-
22:58
-
22:43
-
22:09
-
22:04
-
21:58
-
21:52
-
21:43
-
21:25
-
20:58
-
20:38
-
20:33
-
20:26
-
19:50
-
19:35
-
19:29
-
19:20
-
19:07
-
19:02
-
18:55
-
18:40
-
18:15
-
17:53
-
17:43
-
17:28
-
17:20
-
17:00