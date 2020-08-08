«Чикаго» обыграл «Эдмонтон» и вышел в следующий раунд Кубка Стэнли

Завершился матч 1/8 финала Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей отличились Брэндон Саад, Мэттью Хаймор и Доминик Кубалик. За «Эдмонтон» забивали Джош Арчибальд и Райан Ньюджент-Хопкинс.

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Чикаго» и команда вышла в следующий раунд Кубка Стэнли, а «Эдмонтон» завершил участие в турнире.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф принимают участие 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.