«Торонто» отметился историческим достижением в игре с «Коламбусом»

«Торонто Мэйпл Лифс» в 4-м матче серии квалификационного раунда Кубка Стэнли с «Коламбус Блю Джекетс» стал автором одного из самых необычных исторических достижений, сообщается в «Твиттере» NHL Public Relations.

«Торонто» стал первой командой в истории НХЛ, которая упустил преимущество в три шайбы в прошлой встрече и уступил в ней, а уже в следующей игре отыгрался с 0:3 и выиграл матч.

Напомним, что в 3-м матче серии квалификационного раунда Кубка Стэнли «Коламбус» отыгрался с 0:3 после середины 2-го периода благодаря хет-трику Пьер-Люка Дюбуа. Уже в сегодняшней, 4-й встрече серии, игроки «Торонто» спасли игру с 0:3, забросив первую шайбу за 6 минут до конца встречи, а сравняли счёт за 23 секунды до конца игры, при этом поражение в этой встрече означало бы для канадского коллектива вылет из розыгрыша Кубка Стэнли.