«Торонто» отметился историческим достижением в игре с «Коламбусом»

«Торонто Мэйпл Лифс» в 4-м матче серии квалификационного раунда Кубка Стэнли с «Коламбус Блю Джекетс» стал автором одного из самых необычных исторических достижений, сообщается в «Твиттере» NHL Public Relations.
«Торонто» стал первой командой в истории НХЛ, которая упустил преимущество в три шайбы в прошлой встрече и уступил в ней, а уже в следующей игре отыгрался с 0:3 и выиграл матч.
Напомним, что в 3-м матче серии квалификационного раунда Кубка Стэнли «Коламбус» отыгрался с 0:3 после середины 2-го периода благодаря хет-трику Пьер-Люка Дюбуа. Уже в сегодняшней, 4-й встрече серии, игроки «Торонто» спасли игру с 0:3, забросив первую шайбу за 6 минут до конца встречи, а сравняли счёт за 23 секунды до конца игры, при этом поражение в этой встрече означало бы для канадского коллектива вылет из розыгрыша Кубка Стэнли.
- 8 августа 2020
-
06:48
-
06:21
-
04:32
-
04:24
-
03:45
-
01:30
-
01:09
-
00:44
- 7 августа 2020
-
23:57
-
23:30
-
23:14
-
22:58
-
22:43
-
22:09
-
22:04
-
21:58
-
21:52
-
21:43
-
21:25
-
20:58
-
20:38
-
20:33
-
20:26
-
19:50
-
19:35
-
19:29
-
19:20
-
19:07
-
19:02
-
18:55
-
18:40
-
18:15
-
17:53
-
17:43
-
17:28