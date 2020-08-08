Светлов: «Куньлунь» выигрывает от переезда в Мытищи, у них радикально смягчается календарь

Бывший главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов поделился мнением о календаре китайского «Куньлунь Ред Стар», который в следующем сезоне будет проводить домашние матчи в Мытищах.

«Тут двух мнений быть не может. От переезда в Мытищи выигрывает «Куньлунь», календарь которого радикально смягчается. Одно дело — базироваться в Пекине с Шанхаем, совсем другое — в Мытищах, где идеальная инфраструктура и великолепные болельщики.

И год, и два года назад у «Куньлуня» наряду с нашим «Адмиралом» и «Амуром» объективно был жесточайший календарь, только в сентябре мы дважды облетали, по сути, всю Россию. Теперь китайский клуб за месяц слетает только на Урал и в Сибирь, а в Мытищах примет «Автомобилист», «Салават», «Барыс» и «Нефтехимик». Также придётся дважды проехаться по МКАД — на дерби с «Авангардом» в Балашиху и в Москву на «Динамо». По меркам Дальнего Востока, идеальное расписание!

Как оно может отразиться на результатах «Куньлуня»? Объективно говоря, китайский клуб окажется в щадящих условиях. Должен сработать прошлогодний эффект «Авангарда», который после переезда из Омска в Балашиху почувствовал всю логистику столичного региона и в эффектном стиле вышел в финал Кубка Гагарина», ─ приводит слова Светлова Russia-Hockey.ru.