Светлов: «Куньлунь» выигрывает от переезда в Мытищи, у них радикально смягчается календарь

Бывший главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов поделился мнением о календаре китайского «Куньлунь Ред Стар», который в следующем сезоне будет проводить домашние матчи в Мытищах.
«Тут двух мнений быть не может. От переезда в Мытищи выигрывает «Куньлунь», календарь которого радикально смягчается. Одно дело — базироваться в Пекине с Шанхаем, совсем другое — в Мытищах, где идеальная инфраструктура и великолепные болельщики.
И год, и два года назад у «Куньлуня» наряду с нашим «Адмиралом» и «Амуром» объективно был жесточайший календарь, только в сентябре мы дважды облетали, по сути, всю Россию. Теперь китайский клуб за месяц слетает только на Урал и в Сибирь, а в Мытищах примет «Автомобилист», «Салават», «Барыс» и «Нефтехимик». Также придётся дважды проехаться по МКАД — на дерби с «Авангардом» в Балашиху и в Москву на «Динамо». По меркам Дальнего Востока, идеальное расписание!
Как оно может отразиться на результатах «Куньлуня»? Объективно говоря, китайский клуб окажется в щадящих условиях. Должен сработать прошлогодний эффект «Авангарда», который после переезда из Омска в Балашиху почувствовал всю логистику столичного региона и в эффектном стиле вышел в финал Кубка Гагарина», ─ приводит слова Светлова Russia-Hockey.ru.
- 8 августа 2020
-
09:16
-
08:57
-
08:36
-
08:11
-
06:48
-
06:21
-
04:32
-
04:24
-
03:45
-
01:30
-
01:09
-
00:44
- 7 августа 2020
-
23:57
-
23:30
-
23:14
-
22:58
-
22:43
-
22:09
-
22:04
-
21:58
-
21:52
-
21:43
-
21:25
-
20:58
-
20:38
-
20:33
-
20:26
-
19:50
-
19:35
-
19:29
-
19:20
-
19:07
-
19:02
-
18:55
-
18:40