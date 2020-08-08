Салливан: я верю в костяк «Питтсбурга», они ещё долго будут радовать нас элитным хоккеем
Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал поражение в серии плей-ин с «Монреаль Канадиенс» (1-3).
«Это ещё одно доказательство того, как сложно побеждать в нашей лиге. Речь идёт о трех сезонах, которые очень сильно отличаются друг от друга. Речь идёт о трёх разных командах. Не уверен, что можно всё сводить к одному знаменателю.
Я уверен, что эти хоккеисты остаются элитными игроками. Я верю в костяк команды. Они по-прежнему звёзды и могут играть на звёздном уровне. Я в это верю. Понятно, что однажды их время пройдёт. Но это относится к любой команде. А я продолжаю считать, что они ещё долго будут радовать нас элитным хоккеем», ─ приводит слова Салливана пресс-служба лиги.
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