Ши Уэбер: «Монреаль» с «Питтсбургом» прошли настоящую войну

Защитник «Монреаль Канадиенс» Ши Уэбер прокомментировал победу в серии плей-ин с «Питтсбург Пингвинз» (3-1).
«Очень интересная формула розыгрыша, когда тебе даётся второй шанс попасть в плей-офф Кубка Стэнли. Словно получаешь вторую жизнь. Была пауза, потом мы вернулись, и вот теперь официально мы в первом раунде плей-офф. Сделать это было непросто. Мы с «Питтсбургом» прошли настоящую войну. Играли с очень хорошей командой, и об этом говорит даже ход четвёртого матча. Посмотрите, как долго держались нули на табло. Хорошая была битва.
Очень приятно видеть, как играет молодёжь «Монреаля». Перед серией многие говорили, что у нас слишком опытный состав. Но молодые парни поняли, что могут реализовать себя в таких матчах. Испытать себя, понять. И это у них получилось очень хорошо в матчах с двумя лучшими центрфорвардами лиги — Кросби и Малкиным. Да, впереди много работы. Но в серии с «Питтсбургом» мы потрудились, и молодёжь внесла большой вклад», ─ приводит слова Уэбера пресс-служба лиги.
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