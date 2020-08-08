Тэйвз: неважно, кто достанется «Чикаго» в первом раунде. Мы верим в себя

Капитан «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз прокомментировал победу в серии плей-ин с «Эдмонтон Ойлерз» (3-1).

«Находились люди, которые в нас не верили, которые говорили, что наше чемпионское окно уже закрыто и впереди у нас несколько безрадостных лет. Приятно, что мы нашли, чем им ответить. Да, у нас был не самый высокий посев, но мы знали, что можем соперничать с «Эдмонтоном». А сейчас, после победы над «Ойлерз», дополнительная возможность набраться кубкового опыта просто бесценна для наших молодых ребят.

Неважно, какой у нас номер посева. И неважно, кто из соперников нам достанется в первом раунде — «Колорадо» или «Вегас». Оба клуба — фавориты Кубка Стэнли, но мы верим в себя. Есть ощущение, что мы с каждым матчем растём, как команда», ─ приводит слова Тэйвза пресс-служба лиги.