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«Питтсбург» вылетел из плей-офф в день рождения Кросби

«Питтсбург» вылетел из плей-офф в день рождения Кросби
Хоккей / НХЛ 0

Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли-2020, проиграв серию квалификационного раунда «Монреаль Канадиенс» (1-3). Решающий, четвёртый матч серии «пингвины» провели 7 августа — в день рождения своего капитана Сидни Кросби, которому в этот день исполнилось 33 года.

В четырёх матчах нынешнего плей-офф Кросби набрал 3 (2+1) очка при нулевом показателе полезности и нанёс 13 бросков в створ. Кросби является капитаном «Питтсбурга» с сезона-2007/2008, в его послужном списке есть три Кубка Стэнли.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф принимают участие 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.

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