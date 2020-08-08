«Питтсбург» вылетел из плей-офф в день рождения Кросби
Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли-2020, проиграв серию квалификационного раунда «Монреаль Канадиенс» (1-3). Решающий, четвёртый матч серии «пингвины» провели 7 августа — в день рождения своего капитана Сидни Кросби, которому в этот день исполнилось 33 года.
В четырёх матчах нынешнего плей-офф Кросби набрал 3 (2+1) очка при нулевом показателе полезности и нанёс 13 бросков в створ. Кросби является капитаном «Питтсбурга» с сезона-2007/2008, в его послужном списке есть три Кубка Стэнли.
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф принимают участие 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.
Салливан: я верю в костяк «Питтсбурга», они ещё долго будут радовать нас элитным хоккеем
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