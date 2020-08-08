Коллитон ─ о серии с «Эдмонтоном»: это был серьёзный вызов для Тэйвза

Главный тренер «Чикаго Блэкхоукс» Джереми Коллитон прокомментировал победу в серии плей-ин с «Эдмонтон Ойлерз» (3-1).

«У нас в составе есть и возрастные, и очень молодые хоккеисты. Вынужденный перерыв в сезоне помог нам, возможно, больше, чем другим командам. Ветераны смогли перевести дух после регулярного марафона и подойти к решающим матчам в наилучшей форме. А молодёжь имела возможность провести переоценку своего сезона и поработать над определёнными аспектами игры.

Противостояние с такими звёздами, как Макдэвид и Драйзайтль, в этой серии — серьёзный вызов для Тэйвза. Но он давно в деле, поэтому я нисколько не удивлён, что он лишь прибавил в плей-офф. Он всегда это делает. В плане соревновательного духа с ним мало кто может поспорить. Возьмите сегодняшний матч и наш победный гол. Без того единоборства, которое выиграл Джонатан, его бы не случилось.

Для Дака и других наших молодых игроков иметь перед глазами пример Тэйвза, Кейна, Кита — это большое дело. У Кирби, кстати, тоже проглядывается тот самый кубковый характер, который отличает больших игроков», ─ приводит слова Коллитона пресс-служба лиги.