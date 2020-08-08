Вылет «Питтсбурга» даст клубу выбор, в каком году отдать первый раунд драфта «Миннесоте»

Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли-2020, проиграв серию квалификационного раунда «Монреаль Канадиенс» (1-3). В решающем, четвёртом матче серии «пингвины» уступили со счётом 0:2 (0:0, 0:0, 0:2).

Таким образом, условный выбор на драфте, который «Питтсбург» 24 февраля отдал «Сан-Хосе Шаркс» в обмен на форварда Патрика Марло, останется выбором в третьем раунде драфта 2021 года. Этот драфт-пик мог перенестись на второй раунд, если бы «пингвины» выиграли Кубок Стэнли.

Кроме того, условный выбор в первом раунде драфта 2020 или 2021 года, который клуб из Пенсильвании отдал 11 февраля «Миннесоте Уайлд» в обмен на форварда Джейсона Цукера, остаётся нерешённым. Согласно условиям сделки у «Пингвинз» есть возможность определить, в каком году будет выбор, если они не попадут в первый раунд плей-офф.

Теперь у «Питтсбурга» есть шанс победить во втором этапе драфт-лотереи НХЛ, который пройдёт 10 августа. Восемь команд, проигравших серии плей-ин, имеют 12,5-процентные шансы на первое место. После лотереи у «пингвинов» будет семь дней, чтобы определить, сохранят ли они выбор этого года или отправят его в «Миннесоту».