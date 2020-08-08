NBC – о вылете «Питтсбурга» из плей-офф: это удар под дых, который разрушил много иллюзий

Обозреватель североамериканской компании NBC Sports Джеймс О’Брайен прокомментировал проигрыш «Питтсбург Пингвинз» в серии плей-ин с «Монреаль Канадиенс» (1-3).

«Много говорилось о том, что «Монреаль» силён при игре в равных составах, это было очевидно всю серию. Но всё равно не укладывается в голове, как они проиграли «Канадиенс», когда те не забили ни одного гола в большинстве.

Пока «Монреаль» играл на «чужие деньги», совершенно не рискуя, «Питтсбург» был командой стареющих ветеранов. Пора задаться вопросом, сколько ещё у них будет шансов далеко забраться в плей-офф. Даже если такие шансы ещё есть, это был удар под дых, который разрушил много иллюзий», — замечает Джеймс О’Брайен из NBC Sports.