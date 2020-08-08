Рыков: очень рад оказаться в ЦСКА. Все знают, какой это великий клуб

Защитник ЦСКА Егор Рыков рассказал о переходе в «армейский» клуб и подготовке к новому сезону.

«Тренировки хорошие. Работаем и вкатываемся. Все на позитиве. Нужно выполнять тренерскую установку. Работать, работать и ещё раз работать. С большинством парней в команде хорошо знаком по сборным, с кем-то заочно знаком. В ходе работы ещё лучше знакомимся. Коллектив хороший и помогает. С некоторыми тренерами также знаком.

Очень рад оказаться в ЦСКА. Все знают, какой это великий клуб, какие здесь традиции. Замечательная возможность побороться за первое место», ─ приводит слова Рыкова пресс-служба клуба.

23-летний Рыков в минувшем сезоне дебютировал в Американской хоккейной лиге в составе фарм-клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» «Хартфорд Вулф Пэк». В 27 матчах регулярного чемпионата АХЛ Егор забросил две шайбы и сделал семь результативных передач при показателе полезности "-10" и шести минутах штрафного времени. Большую часть сезона пропустил из-за травмы.