Рыков: очень рад оказаться в ЦСКА. Все знают, какой это великий клуб

Защитник ЦСКА Егор Рыков рассказал о переходе в «армейский» клуб и подготовке к новому сезону.
«Тренировки хорошие. Работаем и вкатываемся. Все на позитиве. Нужно выполнять тренерскую установку. Работать, работать и ещё раз работать. С большинством парней в команде хорошо знаком по сборным, с кем-то заочно знаком. В ходе работы ещё лучше знакомимся. Коллектив хороший и помогает. С некоторыми тренерами также знаком.
Очень рад оказаться в ЦСКА. Все знают, какой это великий клуб, какие здесь традиции. Замечательная возможность побороться за первое место», ─ приводит слова Рыкова пресс-служба клуба.
23-летний Рыков в минувшем сезоне дебютировал в Американской хоккейной лиге в составе фарм-клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» «Хартфорд Вулф Пэк». В 27 матчах регулярного чемпионата АХЛ Егор забросил две шайбы и сделал семь результативных передач при показателе полезности "-10" и шести минутах штрафного времени. Большую часть сезона пропустил из-за травмы.
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