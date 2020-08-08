Sportsnet: «Монреаль» шокировал «Питтсбург» и весь хоккейный мир

Обозреватель канадской телекомпании Sportsnet Эрик Энгелс прокомментировал проигрыш «Питтсбург Пингвинз» в серии плей-ин с «Монреаль Канадиенс» (1-3).
«Они с трудом вышли вперёд в серии и быстро упустили преимущество. Но то, что показали в последних двух матчах, оглушительно: они шокировали «Питтсбург» и весь хоккейный мир. О молодёжи «Монреаля» можно говорить без устали. Сузуки весь матч тенью следовал за Кросби и не позволил ему создать ни одного голевого момента в формате «пять на пять». С днём рождения, Сид. Котканиеми был блистателен», — написал Эрик Энгелс из Sportsnet.
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф принимают участие 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.
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