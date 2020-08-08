Басков: минское «Динамо» станет отличной платформой для развития Протаса

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков прокомментировал переход нападающего Алексея Протаса в белорусский клуб на правах аренды.
«Мы хотели видеть Алексея Протаса в команде, понимая, каким огромным потенциалом он обладает. Но и у форварда были сомнения, и «Вашингтон», с которым у Лёши действующий контракт, не был готов достаточно быстро принять решение. Однако теперь все преграды преодолены. Рад объявить – Протас в «Динамо»!
Алексей – яркий, креативный нападающий, сильный индивидуально. Считаю, наша команда станет отличной платформой для его развития, перехода из юношеского хоккея в профессиональный. От этого выиграют все – и Алексей, и «Динамо», и национальная сборная. Это подписание продолжает стратегию клуба, которая подразумевает особое внимание новому поколению талантливых белорусских игроков. Мы намерены ещё раз подтвердить, что наш клуб – отличный трамплин для таких хоккеистов», ─ приводит слова Баскова пресс-служба клуба.
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