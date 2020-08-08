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Летанг: мы по-прежнему верим в костяк «Питтсбурга». У нас ещё много сил

Летанг: мы по-прежнему верим в костяк «Питтсбурга». У нас ещё много сил
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг прокомментировал проигрыш в серии плей-ин с «Монреаль Канадиенс» (1-3).

«По-прежнему верим в костяк команды. У нас ещё много сил. Будем биться, всё сделаем для «Пингвинз». Нам надо стать лучше. В этом году мы сыграли недостаточно хорошо для победы, но я доволен составом и ребятами», ─ приводит слова Летанга пресс-служба лиги.

Теперь у «Питтсбурга» есть шанс выиграть на втором этапе драфт-лотереи НХЛ, который пройдёт 10 августа. Восемь команд, проигравших серии плей-ин, имеют 12,5-процентные шансы на первое место.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф принимают участие 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.

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