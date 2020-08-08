Кроуфорд: в начале серии с «Эдмонтоном» чувствовал себя неуютно, но ребята прикрывали меня

Голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Кори Кроуфорд, который пропустил большую часть тренировочного лагеря из-за заражения коронавирусом, прокомментировал победу в серии плей-ин с «Эдмонтон Ойлерз» (3-1).
«Возможно, я бы не отказался от пары лишних недель подготовки. В начале серии порой чувствовал себя не очень уютно, но ребята прикрывали меня и в итоге помогли нащупать свою игру. Сегодня перед нашими воротами тоже частенько становилось жарко, и их помощь неоценима», ─ приводит слова Кроуфорда пресс-служба лиги.
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф принимают участие 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи проходят в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.
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