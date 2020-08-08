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ХК «Сочи» проиграл сборной России U20 на Sochi Hockey Open, пропустив семь шайб

ХК «Сочи» проиграл сборной России U20 на Sochi Hockey Open, пропустив семь шайб
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Сочи» и олимпийская сборная России U20 провели четвёртый матч на предсезонном турнире Sochi Hockey Open. «Леопарды» потерпели поражение с разгромным счётом 1:7 (0:2, 0:3, 1:2), в предыдущем матче они проиграли со счётом 2:4. Напомним, состав «Сочи» собран из хоккеистов молодёжной команды.

Главным героем встречи стал нападающий олимпийской сборной России U20 Родион Амиров, в активе которого 3 (1+2) очка. По два балла за результативность в составе победителей набрали: Егор Афанасьев (2+0), Матвей Гуськов (1+1) и Илья Сафонов (0+2). Единственную шайбу у «Сочи» забросил защитник Антон Муравьёв.

Таким образом, олимпийская сборная России U20 на Sochi Hockey Open стала обладателем «Кубка будущего».

Sochi Hockey Open. Кубок будущего
08 августа 2020, суббота. 13:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 7
Россия U20
0:1 Грошев (Гуськов) – 09:12' (5x5)   0:2 Спиридонов (Амиров) – 10:18' (5x5)   0:3 Афанасьев (Сафонов) – 27:02' (5x5)   0:4 Фирстов (Сафонов) – 29:59' (5x5)   0:5 Гуськов (Амиров, Князев) – 38:40' (5x5)   0:6 Афанасьев – 49:15' (5x5)   1:6 Муравьёв (Константинов) – 49:48' (5x5)   1:7 Амиров – 54:42' (бул)
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