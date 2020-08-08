ХК «Сочи» проиграл сборной России U20 на Sochi Hockey Open, пропустив семь шайб

Хоккейный клуб «Сочи» и олимпийская сборная России U20 провели четвёртый матч на предсезонном турнире Sochi Hockey Open. «Леопарды» потерпели поражение с разгромным счётом 1:7 (0:2, 0:3, 1:2), в предыдущем матче они проиграли со счётом 2:4. Напомним, состав «Сочи» собран из хоккеистов молодёжной команды.

Главным героем встречи стал нападающий олимпийской сборной России U20 Родион Амиров, в активе которого 3 (1+2) очка. По два балла за результативность в составе победителей набрали: Егор Афанасьев (2+0), Матвей Гуськов (1+1) и Илья Сафонов (0+2). Единственную шайбу у «Сочи» забросил защитник Антон Муравьёв.

Таким образом, олимпийская сборная России U20 на Sochi Hockey Open стала обладателем «Кубка будущего».