Ларионов: хотели сыграть с «Локомотивом» и СКА, но это было не в нашей компетенции

Главный тренер олимпийской сборной России U20 Игорь Ларионов подвёл итоги матча с ХК «Сочи» (7:1).

«Главным на турнире было — посмотреть ребят, познакомиться с ними поближе, посмотреть их технические возможности к игре, которую хочет видеть тренерский штаб. Нам нужно было заниматься построением игры. В целом получился позитивный сбор, он был самым долгим в моей карьере. Было приятно увидеть и ребят, которые играют в Северной Америке, и тех ребят, кто играет в России.

Трудно сказать, как мог сложиться матч со СКА. Хоккей всё-таки не виртуальный, а на льду. Конечно, было бы интересно посмотреть на ребят в сложной ситуации, потому что мы видели только два матча со взрослой командой «Сочи». В тех матчах мы видели вещи, которые хотели посмотреть. В матчах с ребятами постарше вылезают такие вещи, которые не проявляются со сверстниками. Хотели сыграть с «Локомотивом» и СКА, но не получилось. Это не в нашей компетенции», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.